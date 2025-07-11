大阪・堀江エリアのベーカリーショップ「bo-nobakery（ボーノベーカリ）」の人気アイテム『生ベーグル』シリーズに、カレー味の第2弾「牛すじカレー」が新登場！7月11日（金）から期間限定で販売がスタートしました。自家製カスタード×キウイのデニッシュも同時お目見えしましたよ。『生ベーグル』シリーズが大人気の「ボーノベーカリ」「ボーノベーカリ」は、国産小麦などの素材選びにこだわり、店内の工房で毎日手作りするベー