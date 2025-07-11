独特なネーミングで注目を集め、重賞３勝を挙げたカラテ（牡９歳、栗東・東田明士厩舎、父トゥザグローリー）の現役引退を馬主の小田切光氏がＸで発表したことを受け、２３年の新潟大賞典など全重賞３勝に導いた菅原明良騎手＝美浦・高木登厩舎＝が、同馬のこれまでの活躍をねぎらった。菅原明騎手は「初めて重賞（２１年東京新聞杯）を勝たせてもらった馬で、Ｇ１にもたくさん連れていってもらい、大きい舞台を経験させてもら