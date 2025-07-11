ドジャースは１０日（日本時間１１日）、ドジャースタジアムで後半戦に配布予定の「ギブアウェー」を発表し、未発表だった大谷翔平投手（３１）のボブルヘッド人形のデザインも明らかとなった。大谷のボブルヘッドが配られるのは８月２７日（同２８日）のレッズ戦で、昨季達成した「５０―５０」（５０本塁打＆５０盗塁）の本塁打バージョンで、９月１０日（同１１日）のロッキーズ戦では投手バージョンとなる。「投手・大谷」