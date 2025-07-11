１１日午前８時２５分頃、ＪＲ高崎線の熊谷駅付近の変電所でトラブルが発生した。この影響で、同線の東京―高崎駅間の上下線と、湘南新宿ラインの新宿以北で一時運転を見合わせたが午前９時４０分頃、全線で運転を再開した。