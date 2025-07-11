Googleの次期スマートウォッチ「Pixel Watch 4」と見られる4つの型番が各種認証を通過！写真は既存のPixel Watch 3米連邦通信委員会（FCC）は7日（現地時間）、Googleの未発表なワイヤレスデバイス「GHH4K」および「GWSQ2」、「G1KAW」、「G8AK3」が2025年5月5日（月）より順次認証を通過していることを公開しています。FCC ID（認証番号）はGHH4Kが「A4RGHH4K」、GWSQ2が「A4RGWSQ2」、G1KAWが「A4RG1KAW」、G8AK3が「A4RG8AK3」