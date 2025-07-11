英国を国賓訪問中のフランスのエマニュエル・マクロン大統領が国賓晩餐会場でキャサリン皇太子妃にウインクをした姿を巡り、オンラインでさまざまな反応が出てきたとフランス日刊フィガロが１０日（現地時間）、報じた。これによると、マクロン氏は８日、英国チャールズ３世国王がウィンザー城で主催した国賓晩餐会場でキャサリン皇太子妃の隣の席に座った。参席者はチャールズ国王の演説が終わった後に互いに乾杯したが、マクロン