トランプ関税発言でドル買い・リスク回避の円買い米株先物急落カナダに35%関税 トランプが新たに関税について発言。ほとんどの国に一律15%から20%の関税を課す、カナダには35%の関税を課す。きょうEUとカナダは関税の手紙を受け取ることになるだろう。 ドル買いとリスク回避の円買いが見られる。カナダドルは急落、時間外で米株は急反落している。