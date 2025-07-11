日本の歴史歪曲（わいきょく）に憤り、ソウル竜山区（ヨンサング）にある日本国際交流基金文化センターに火を付けようとした６０代男性Ａが警察に検挙された。ソウル竜山警察署は１０日、Ａを現住建造物等放火未遂・住居侵入容疑で現行犯逮捕したと明らかにした。Ａは前日午前６時５０分ごろ、日本国際交流基金文化センターに入って放火を試みた容疑がもたれている。建物管理人が制止して実際に火災に広がることはなかった。Ａは日