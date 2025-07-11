三光合成が急動意、大口の買い注文に寄り付き商いが成立せずカイ気配で始まる人気となった。自動車向けを主力に樹脂成形部品を手掛けるが、高付加価値製品の受注拡大に注力する一方、生産の合理化努力などにより利益成長が顕著となっている。１１日取引終了後に発表した２５年５月期の決算は売上高が小幅減少したものの、営業利益は前の期比３７％増の５６億５６００万円と急拡大し過去最高を大幅に更新した。また、２６年５月期