トーセが３日続伸している。１０日の取引終了後、２５年８月期の連結業績予想について、売上高を６０億円から６４億円（前期比３８．７％増）へ、営業利益を４億２０００万円から６億円（前期５億２２００万円の赤字）へ、最終利益を８０００万円から１億８０００万円（同２億６０００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。 ゲーム事業の複数の主要な開発プロジェクトが順調に進捗し通期見通しの確