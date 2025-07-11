ワッツは反落。１０日取引終了後に２４年９月～２５年５月期連結決算を発表し、売上高は前年同期比０．９％増の４６０億１２００万円、最終利益が同２２．１％減の５億９２００万円だった。１００円ショップの既存店売上高が堅調に推移したことで売上高は概ね計画通りに。一方、利益面では設備費や水道光熱費など各費用の増加に加え、前年同期に特別利益を計上した反動が響いた。最終減益となったことが嫌気されている。