「ヨーク（YOKE）」が、2026年春夏コレクションでアーティスト マックス・エルンスト（Max Ernst）とのコラボレーションTシャツを発表した。2026年3月頃の発売を予定している。 【画像をもっと見る】 マックス・エルンストは、ドイツ出身の画家・詩人・彫刻家。ダダイズムやシュルレアリスムの運動に関わったほか、木目や布などの質感を紙にこすり取り偶然の質感を得る技法「フロッタージュ（Frottage）」やキャンバスの絵肌を