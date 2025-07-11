【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■壮大な演出と芸術性溢れるパフォーマンスが話題に！ JO1が、4月20日・21日に開催した東京ドーム公演より、「BE CLASSIC」のライブ映像を公開した。 本映像は、2日間で計10万人を動員した自身初の単独東京ドーム公演『JO1DER SHOW 2025 ‘WHEREVER WE ARE’ IN TOKYO DOME』のパフォーマンスを収録。エネルギッシュなダンスで繋いだライブ本編のラストを飾っ