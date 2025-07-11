¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÖËâË¡¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊKing & Prince¹â¶¶³¤¿Í¡Ë King & Prince2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤¬¡¢ 5·î11Æü¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢7·î10Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é½éÆü¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ ¤½¤ÎËÜÊÔÃæÈ×¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖWhat We Got ～´ñÀ×¤Ï¤­¤ß¤È～¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ