「令和の満塁男」がまた打った。【もっと読む】日本ハム選手が鼻息荒げる“新庄査定”の中身…今季平均年俸は球団史上最高の4000万円超に9日のロッテ戦。初回の無死満塁の好機で打席に立った日本ハムの4番・レイエス（30）が外角の144キロにバットを合わせると、打球はそのまま右翼の“ラッキーゾーン”に飛び込んだ。試合開始直後にロッテの戦意を喪失させる一発はなんと、6日の楽天戦に続く今週2本目のグランドスラム。満塁の