新しい学校のリーダーズと、振付師のakaneがプロデュースするダンスグループ「アバンギャルディ」が11日、YouTubeチャンネル「OPEN MIC by JIM BEAM」でコラボパフォーマンスを披露する。24年の世界最大級フェス「Coachella」のGobiステージで大トリを務めた新しい学校のリーダーズと、「謎の制服おかっぱ集団」として世界的人気番組「America’s Got Talent」に出演したアバンギャルディ。国内外で注目を集める2組が初コラボする