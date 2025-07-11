プレックスは、『シン・ゴジラ』より「東宝30cmシリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE ゴジラ(2016)」(48,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年10月発送予定。2025年10月発送予定「東宝30cmシリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE ゴジラ(2016)」(48,400円)有名造形師制作ガレージキットの完成品商品化をコンセプトとしたFAVORITE SCULPTORS LINE に、『シン