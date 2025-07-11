フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」で、『宇宙財閥令嬢の下克上』(全70話)の独占配信が11日からスタートした。『宇宙財閥令嬢の下克上』(C)フジテレビ7月1日にサービスを開始した「FOD SHORT」は、1話約1分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービス。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができる。毎日5話ずつ無料で視聴可能で