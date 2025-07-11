Photo: 三浦一紀 お手軽でいいじゃない。いやー、暑い。ただ歩いているだけでも、体力がどんどん吸いとられていきますよ。いろいろな暑さ対策はありますが、できれば手軽に涼しくなりたいと思いませんか？ ササッと涼しくなれる方法、教えます。それは、無印良品の「服の上から使う ひんやりミスト」を使うことです。 無印良品 服の上から使う ひんやりミスト 150 ml 991円