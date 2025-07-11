「オリオールズ７−３メッツ」（１１日、ボルティモア）ダブルヘッダー第２戦でオリオールズが逆転勝ち。第１戦から２連勝とした。先発した菅野智之投手は６回４安打３失点で７勝目（５敗）を挙げた。菅野は９９球を投げて与四球３、奪三振２。ストライクは６０球で、最速は１５３キロだった。伯父で元巨人監督の原辰徳氏が観戦する中、粘りの投球を披露し、４点リードの状況でマウンドを降りた。先発予定だった前日の試合