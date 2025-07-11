「3シート・3ドア」というユニークなパッケージング ベントレーEXP 15｜Bentley EXP 15 「EXP 15」はベントレーが思い描く未来のデザインビジョンを具現化したモデル。スタイリングは20世紀初頭のグランドツアラーにインスパイアされ、それを21世紀にふさわしい形で再解釈している。全長5mという堂々たるボディサイズ持つEXP 15は、直立した象徴的なフロントグリル、ロングノーズの