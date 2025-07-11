◇インターリーグオリオールズ7―3メッツ（2025年7月10日ボルチモア）オリオールズの菅野智之投手（35）が10日（日本時間11日）、本拠でのメッツとのダブルヘッダー第2戦に先発。前巨人監督で伯父の原辰徳氏（66）らが現地観戦する中で6回3失点と試合をつくり、7勝目を挙げた。菅野は試合後に「とにかくボールを低めに集めようと意識して投げました」と投球内容を振り返った。また、この日は原氏や両親ら家族がスタン