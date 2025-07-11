【ニューヨーク共同】国連のドゥジャリク事務総長報道官は10日、国連人権理事会が任命したアルバネーゼ特別報告者（パレスチナ自治区の人権担当）に対し、トランプ米政権が制裁を科すとしたことについて「受け入れられない」と反発した。アルバネーゼ氏は6月の報告書で、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザでの軍事作戦などを「ジェノサイド（民族大量虐殺）」と批判。ルビオ米国務長官が9日、「容認できない」として制裁を