元TOKIOの山口達也（53）が、40歳の時に患ったという病気を明かした。【映像】40歳の時に患った病気＆「DASH村を思い出す」大量のタケノコを収穫する姿2023年3月、「株式会社山口達也」の設立を発表した山口。アルコール依存症は完治しないと医師から宣告され、「この病気と一生付き合っていく」とつづっていた。自身のXでは、「依存症全般」に対する講演活動の様子を公開していた。また私生活についても発信していて、2024