元ＳＫＥ４８で俳優の北野瑠華（２６）が、ＡＢＣテレビ「グラぱらっ！」（日曜、深夜０・１０。関西ローカル。ＴＶｅｒで配信中）で地上波連続ドラマに初主演し、好演を見せている。昨秋発売の初写真集「触れて、みる？」（白夜書房）の大ヒットとともに、舞台など演技の仕事も積み重ねてたどりついた大役。グループ卒業１年で「想定外」というブレークに本音を明かし、「グラビアは美しいもの」と使命感をのぞかせた。気合の