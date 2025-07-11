JR静岡駅近くのマンションで違法な「メンズエステ」を経営した疑いで、静岡市に住む夫婦が逮捕されました。この店では約1年間で4000万円近い売り上げがあったと見られています。 【写真を見る】押収された衣装や施術用具＝静岡中央警察署 風営法違反の疑いで逮捕されたのは静岡市駿河区に住む会社役員の男（45）と事務員の女（37）です。警察によりますと2人は、2024年11月中旬から2025年5月上旬までの間、店舗型風俗営業を禁止