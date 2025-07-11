きのうは桜島で爆発的噴火があり、鹿児島市街地では「灰雨」に見舞われました。きょうも鹿児島市街地方向では「灰雨」のおそれがあります。 桜島で噴火が発生した場合には、１１日午前９時から正午までと、１１日午後９時から１２日午前０までは火口から北西の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されます。 １１日９時から１２日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。 （時