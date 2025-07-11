元プロボクサーで第40代日本スーパーライト級王者の細川バレンタイン氏（44）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。9月14日に正式決定した世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）とWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）の団体内王座統一戦について展望した。尚弥は対戦カード発表記者会見でアフマダリエフについて「自分の中でも最大の強敵」と表現。その上で「本