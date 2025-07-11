お笑いタレント・劇団ひとり（４８）の妻でタレントの大沢あかね（３９）が近影を公開した。１１日までに更新した自身のインスタグラムでは、本文はなく、水の上に浮かぶ船上での撮影風景を投稿。黒で統一された衣装を身にまとい、髪をまとめた大人な姿を披露した。この投稿には「色っぽい」「夕陽に照らされるあかねちゃん美しい」「かわいい」などの声が届いている。