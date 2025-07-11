◆米大リーグオリオールズ７―３メッツ＝第２試合＝（１０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１０日（日本時間１１日）、本拠地でメッツとのダブルヘッダー第２試合に先発し、６回４安打３失点で７勝目を挙げた。最速９５・２マイル（約１５３・２キロ）で２三振３四球。球数９９球だった。この日が前半戦最終登板の菅野は、前日からのスライド登板。０―０の初回。