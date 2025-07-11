スキルアップ研究所は、「英会話アプリの利用実態と学習成果に関する調査」の結果を2025年6月30日に発表した。調査は、2025年6月10日〜17日の期間、英会話アプリを使った経験のある20代〜60代200人を対象にインターネットにて実施したもの。○英会話アプリを利用する際に何を意識しているかが結果を左右？英会話アプリ利用時に意識している点と、英語力向上の実感度合いを尋ねたところ、「苦手なスキルを重点的に学習している」と