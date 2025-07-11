『The Telegraph』などの報道によれば、ノッティンガム・フォレスト所属のモーガン・ギブス・ホワイトが、契約解除条項である移籍金6000万ポンドをトリガーされ、スパーズ加入に向けたメディカルチェックが24時間以内に実施されるという。移籍市場の信頼筋ファブリツィオ・ロマーノ氏も「Here we go」の決まり文句でこのニュースを認めており、既に選手側にもトッテナムからの正式オファーが届いていたようだ。今夏のトッテナムは