女子サッカー史上初めて、移籍金が100万ポンドを突破する可能性がある。『The Guardian』によると、リヴァプールがカナダ代表FWオリヴィア・スミスの移籍に関して、アーセナルからの世界記録となるオファーを受諾したという。この金額は、2024年1月にチェルシーがアメリカ代表CBナオミ・ギルマの獲得に支払った約80万ポンドを上回る史上最高額とされる。スミスは2024-25シーズンにリヴァプールへ加入し、イングランドでのデビュー