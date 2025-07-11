政府や既成政党から「無視されている」「見捨てられている」という感覚を持つ人々にとって、ポピュリズム政党が居心地のよいホームになる（写真：時事）「参政党の支持者は頭が悪い」と言う人もいるが…支持されるのには理由がある！参政党人気「理解できない」人が見誤る熱狂の"本質"世論調査で参政党の人気沸騰が大きなトピックになっている。共同通信社が7月5・6日両日に行った参院選の支持動向に関するトレンド調査（第2回）で