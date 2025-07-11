【リンクトラベラーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノ世界 マチュ＆ニャアンセット】 12月発送予定 価格:8,800円 7月11日13時より予約開始 バンダイは食玩「リンクトラベラーズ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ノ世界 マチュ＆ニャアンセット」を12月に発売する。価格は8,800円。7月11日13時より受付開始。 本商品はアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」