JR西日本 JR西日本によりますと、11日午前7時30分ごろ津山線の金川駅に列車が停車中、運転士が枕木から煙が出ているのに気が付きました。岡山指令所に連絡し、運転士が消火を行ったため、午前8時30分現在、一部の列車に遅れが出ています。遅れは最大で約30分です。