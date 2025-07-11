唇に塗るたび、自分らしい生命感が花開く。KANEBOの人気リップシリーズ「ルージュスターヴァイブラント」「ルージュスターブリーズ」から、待望の新色が2025年7月25日より発売♡鼓動のようにツヤめくシアー発色と、奥から滲み出すディープカラー。限定色も登場し、メイクの幅が一気に広がる予感。今の私にぴったりな色を見つけて、唇から新しい季節を迎えてみて。 鼓