筧美和子が主演する映画『オオムタアツシの青春』が、9月19日より福岡県先行公開、9月26日より全国公開されることが決定。予告編と本ビジュアルが解禁されたほか、主題歌がMisiiN（ミシエヌ）の書き下ろし楽曲「Heartache Homework」に決まった。【動画】主題歌はMisiiN！『オオムタアツシの青春』予告編本作は、昭和の風情が残る炭鉱町を舞台に、人生につまずいた大人たちと、病気を抱えながらも前向きに生きる少女の偶然の