福岡管区気象台は11日午前7時27分、福岡県に雷注意報を発表した。福岡、北九州地方の強風と波浪注意報は継続。両地方では同日夜のはじめ頃まで強風や高波に、福岡県では昼過ぎから夜のはじめ頃まで急な強い雨や落雷に注意を呼びかけた。