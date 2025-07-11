テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、外国で有効な運転免許を、審査を経て日本の免許に切り替える「外免切替」制度について警察庁が１０日に厳格化する改正案を公表したことを報じた。１０月１日の施行を目指す改正案では、実際に車に乗って行う技能確認の項目も追加し、試験では知識確認の出題数を現行の１０問から５倍となる５０問とし、９割以上の正答を要件とする方針。観光などで一