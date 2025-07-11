Image: Amazon プライムデーといえば？そうですね。Fire HD 10を買う日です。今年は皆さんもう買いましたか？ えっ、まだ？ …だとしたらちょっと考えてみてください。 Amazon Fire HD 10 11,980円 Amazonで見るPR 最新のFire HD 10が気合の40％OFFで1万1980円！ 普段から8,000円も安いという、超絶投げ売り状態で積まれています。いくらAmazon純正とはいえ