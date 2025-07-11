ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、保温と保冷の両方に対応している、「スティッチ」デザインの「持ち手とコップが付いた大容量水筒＜0.75L／1L＞」を紹介します☆ ベルメゾン ディズニー「スティッチ」持ち手とコップが付いた大容量水筒＜0.75L／1L＞ © Disney タイプと価格：【0.75L】3,990円（税込）、【1L