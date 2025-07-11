セガプライズから、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年7月11日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』マスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』マスコット  登場時期：2025年7月11日より順次サイズ：全長約7×4×10cm種類：全4種（ロッツォ、ハム、トリクシー、スリンキー・ドッグ）投入店舗：全国のゲーム