警察によりますと、鹿児島市の産業道路で事故があり、七ツ島１丁目から産業道路南入口交差点までの間の上り線が、午前６時４５分ごろから通行止めとなっています。午前７時５０分現在も規制は続いています。う回路はあるということです。 ・ ・ ・