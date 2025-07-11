韓国女子バレーボールが日本を相手に１セットも取れず完敗した。韓国は１０日、千葉で行われた２０２５国際バレーボール連盟（ＦＩＶＢ）バレーボールネーションズリーグ（ＶＮＬ）第３週第２戦で日本を相手に０−３（２１−２５、２５−２７、２２−２５）で敗れた。今大会９敗目（１勝）を喫し、最下位から抜け出せなかった。残りの２試合で１勝もできなければＶＮＬ残留が危うい。韓国は金軟景（キム・ヨンギョン）が活躍した２