東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値171.14高値171.78安値170.94 172.47ハイブレイク 172.13抵抗2 171.63抵抗1 171.29ピボット 170.79支持1 170.45支持2 169.95ローブレイク ポンド円 終値198.60高値199.26安値198.38 199.99ハイブレイク 199.63抵抗2 199.11抵抗1 198.75ピボット 198.23支持1 197.87支持2 197.35ローブレイク