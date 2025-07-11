東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6588高値0.6591安値0.6530 0.6670ハイブレイク 0.6631抵抗2 0.6609抵抗1 0.6570ピボット 0.6548支持1 0.6509支持2 0.6487ローブレイク キーウィドル 終値0.6035高値0.6036安値0.5997 0.6087ハイブレイク 0.6062抵抗2 0.6048抵抗1 0.6023ピボット 0.6009支持1 0.5984支持2 0.5970