◇インターリーグオリオールズ―メッツ（2025年7月10日ボルチモア）横浜（現DeNA）元監督の権藤博氏（86）が10日（日本時間11日）、米国・ボルチモアを訪れ、オリオールズの菅野智之投手（35）が先発したオリオールズ―メッツ戦を観戦した。交流を続ける菅野と会話を交わし、「6日間おれば1日は投げるかと思って。それでこの（ホーム）6連戦を選んできた」という権藤氏。ダブルヘッダーだったこの日の1試合目終了後、第2