「キジマ タカユキ（KIJIMA TAKAYUKI）」が、2026年春夏シーズンからハイエンドライン「ハイライン（HIGHLINE）」とアップサイクルに焦点を当てたプロジェクト「アンサーイット（answer it）」の展開を本格化する。これまで代官山と渋谷パルコに構える2つの直営店でのみ取り扱ってきたハイラインとアンサーイットを今年秋から国内外でのポップアップを通じて広く展開していく。新たな打ち出しの理由について、デザイナーの木島隆