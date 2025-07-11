・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８９７５．６６（＋１０８．６４） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４４５６．８１（－９２．７５） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７９０２．２５（＋２３．７９） ・ロシア・ＲＴＳ １１０４．９４（＋１８．３２） 出所：MINKABU PRESS